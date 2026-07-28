Stellantis vende le attività di car sharing di Free2move a Mutares

(Teleborsa) - Stellantis e Mutares hanno annunciato un accordo per la cessione a Mutares dell'intera partecipazione azionaria di Stellantis nelle attività di car-sharing di Free2move, che gestisce flotte free-floating in 14 città tra Europa e Stati Uniti. La chiusura della transazione è attesa entro fine 2026, fatte salve le consuete condizioni e le procedure di consultazione con le rappresentanze dei lavoratori.



L'operazione si inserisce nella strategia del piano FaSTLAne 2030 di Stellantis, che punta a indirizzare investimenti verso le aree a maggiore rendimento. "Concentrando ulteriormente la nostra attenzione sulle attività puramente automotive, rafforziamo la nostra capacità di conseguire risultati sostenibili nel lungo periodo", ha dichiarato Virgilio Cerutti, Head of Business Development & Partnerships di Stellantis.



Per Mutares, holding di private equity quotata a Francoforte, l'acquisizione crea una nuova piattaforma nel settore della mobilità, con piani che includono una gestione rinnovata della flotta, il proseguimento della transizione elettrica e maggiore attenzione all'esperienza dei clienti. "Le attività di car sharing di Free2move uniscono la forza di un marchio riconosciuto a livello internazionale a un significativo potenziale di miglioramento operativo", ha commentato Johannes Laumann, CIO di Mutares.

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