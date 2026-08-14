Stellantis al lavoro sulla revisione della roadmap tecnologica in Sud America

(Teleborsa) - "Il mercato è cambiato, lo sappiamo, e dobbiamo essere competitivi", ha dichiarato Herlander Zola, chief operating officer di Stellantis per il Sud America, parlando con i giornalisti a San Paolo.



E' quanto si legge su Bloomberg in merito alla decisione del gruppo automobilistico di rivedere la propria strategia in campo tecnologico definita per tre anni fa, in considerazione anche della crescente concorrenza cinese che richiede un adeguamento dei piani riguardanti l'elettrificazione dell'area.



La decisione arriva dopo che Stellantis ha visto uno dei suoi marchi di punta nella regione, Jeep, perdere clienti a favore delle case automobilistiche cinesi che offrono nuove tecnologie nella stessa fascia di prezzo. Ora Stellantis sta valutando alternative nell'elettrificazione per riconquistare clienti, tra cui una versione flex-fuel della tecnologia range-extender del partner Leapmotor, che l'azienda ha già iniziato a sviluppare per la regione, ha spiegato Zola.



La casa automobilistica sta valutando anche altre opzioni, tra cui veicoli alimentati esclusivamente a etanolo da canna da zucchero, a seconda dei potenziali incentivi governativi.



Stellantis prevede di presentare la revisione della roadmap tecnologica per il Sud America entro la fine dell'anno. "Il piano non è cambiato, ma necessita di adattamenti e aggiustamenti", ha affermato, aggiungendo che i rapidi cambiamenti del mercato stanno costringendo il gruppo ad agire velocemente.





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