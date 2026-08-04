Toyota, utile operativo ancora in contrazione ma alza stime esercizio

(Teleborsa) - Toyota ha annunciato risultati operativi in contrazione per il primo trimestre dell'esercizio fiscale 2026-2027, a dispetto dell'aumento del fatturato, sostenuto dalla debolezza dello yen. E proprio questo fattore ha consentito alla casa d'auto giapponese di rivedere al rialzo le stime di utile operativo per l'anno in corso, a dispetto dell'andamenti fiacco delle vendite.



Il trimestre si è chiuso con ricavi in crescita del 10,4% a 13.525 miliardi di yen, nonostante le vendite siano calate lievemente dello 0,7% a 2,4 milioni di unità. L'utile operativo però è sceso per la quinta volta consecutiva, attestandosi a 1.063 miliardi (8,8%), poco sotto i 1-100 miliardi del consensus, penalizzato dal rallentamento delle vendite in Cina. L’utile netto è invece salito del 75,6% a 1.477 miliardi di yen.



I ricavi delle attività del settore automobilistico sono aumentati dell'8,8%, raggiungendo i 12.013 miliardi , mentre l'utile operativo è diminuito del 21% attestandosi a 719,9 miliardi di yen. A livello geografico, il Giappone ha registrato un utile operativo di 540,1 miliardi di yen, in calo del 16% su base annua, con vendite in crescita dell'11,8% a 5.824 miliardi. Il Nord America ha generato un utile operativo di 185,5 miliardi di yen, con vendite in crescita del 14,5% a 6.105 miliardi. L’Europa ha segnato un aumento dell'utile del 10,6% a 107,2 miliardi su ricavi in aumento del 20,4% a 1.880 miliardi.



Nonostante il calo reddituale, Toyota ha rivisto al rialzo la guidance per l'utile operativo dell'esercizio 2027, indicando 3.400 miliardi di yen rispetto ai 3.000 miliardi indicati in precedenza, grazie alla debolezza dello yen ed agli " sforzi commerciali" effettuati sin qui. I ricavi sono stati confermati a 54.000 miliardi di yen e l'utile netto a 3.250 miliardi di yen.



Annunciato anche un buyback azionario fino a 1.000 miliardi di yen.

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