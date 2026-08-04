Brunello Cucinelli in ribasso nonostante nuovo Buy da Citi

(Teleborsa) - Seduta in ribasso a Piazza Affari per Brunello Cucinelli , casa di moda quotata su Euronext Milan, nonostante Citigroup abbia avviato la copertura con un rating "Buy" grazie alla solida domanda da parte di clienti benestanti e all'aumento della quota di mercato in Asia, fissando il target price a 110 euro per azione (upside del 25%). Secondo Citi, le "attuali preoccupazioni relative al marchio sono eccessive, offrendo un interessante punto di ingresso in una storia di crescita a lungo termine avvincente".



Si contrae la performance del re del cachemire con i prezzi allineati a 91,26 euro, per una discesa dell'1,17%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 90,29 e successiva a quota 89,31. Resistenza a 92,75.

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