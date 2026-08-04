Brunello Cucinelli in ribasso nonostante nuovo Buy da Citi
(Teleborsa) - Seduta in ribasso a Piazza Affari per Brunello Cucinelli, casa di moda quotata su Euronext Milan, nonostante Citigroup abbia avviato la copertura con un rating "Buy" grazie alla solida domanda da parte di clienti benestanti e all'aumento della quota di mercato in Asia, fissando il target price a 110 euro per azione (upside del 25%). Secondo Citi, le "attuali preoccupazioni relative al marchio sono eccessive, offrendo un interessante punto di ingresso in una storia di crescita a lungo termine avvincente".
Si contrae la performance del re del cachemire con i prezzi allineati a 91,26 euro, per una discesa dell'1,17%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 90,29 e successiva a quota 89,31. Resistenza a 92,75.
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