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Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,33%

Il Dow Jones prende il via a 54.266,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,33%
Seduta positiva per l'indice dei colossi americani, che avanza bene dello 0,33%, a quota 54.266,12 in apertura.
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