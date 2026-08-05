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Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,33%
Il Dow Jones prende il via a 54.266,12 punti
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05 agosto 2026 - 15.33
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Seduta positiva per l'indice dei colossi americani, che avanza bene dello 0,33%, a quota 54.266,12 in apertura.
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