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Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,52%

Il Dow Jones prende il via a 52.759,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,52%
Seduta positiva per l'indice dei colossi americani, che avanza bene dello 0,52%, a quota 52.759,06 in apertura.
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