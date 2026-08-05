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Poste Italiane e la Zecca dello Stato perfezionano l'acquisizione di PagoPA

Finanza
Poste Italiane e la Zecca dello Stato perfezionano l'acquisizione di PagoPA
(Teleborsa) - L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Poste Italiane hanno perfezionato l'acquisizione di PagoPA rispettivamente con il 51% e con il 49% dopo aver ricevuto il via libera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il corrispettivo complessivo - si legge in una nota - è pari a massimi circa 500 milioni di euro, composti da una componente fissa e da alcune componenti differite e variabili. Contestualmente, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, socio di maggioranza, eserciterà il controllo esclusivo su PagoPA.

L’operazione fa seguito a quanto annunciato al mercato il 19 dicembre 2025, data in cui le società hanno accettato l'offerta ricevuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, esercitando l'opzione di acquisto relativa all'acquisizione della partecipazione del capitale di PagoPA.


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