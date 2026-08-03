Poste Italiane, parte il riacquisto di azioni proprie: prima tranche da 62,5 milioni

Dal 3 agosto il gruppo guidato dal cda di Silvia Maria Rovere avvia il buyback a servizio della remunerazione variabile, con mandato esclusivo a Kepler Cheuvreux fino al 31 agosto

(Teleborsa) - Poste Italiane dà attuazione al mandato conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 18 giugno 2026 e avvia da oggi, 3 agosto, un nuovo programma di acquisto di azioni proprie. Lo ha comunicato la società in una nota diffusa il 31 luglio, precisando che la prima tranche riguarderà un massimo di 2,5 milioni di azioni, pari a circa lo 0,19% del capitale sociale, per un esborso complessivo fino a 62,5 milioni di euro.



Per l'esecuzione parziale degli acquisti il gruppo ha conferito un mandato esclusivo a Kepler Cheuvreux S.A., che opererà in piena indipendenza sulla tempistica delle operazioni. Il mandato avrà efficacia dal 3 al 31 agosto 2026. Gli acquisti saranno effettuati su Euronext Milan. La finalità è strumentale: onorare gli obblighi di pagamento della remunerazione variabile in azioni destinata ad amministratori e dipendenti del Gruppo. Il riacquisto, anche in più tranche, potrà completarsi entro 18 mesi dalla delibera. Al 31 luglio la società deteneva 12.720.300 azioni proprie in portafoglio.



Il perimetro complessivo dell'autorizzazione è più ampio: l'assemblea del 18 giugno ha autorizzato l'acquisto di massimo 5 milioni di azioni, circa lo 0,383% del capitale, per un esborso fino a 125 milioni di euro, revocando la delega residua del 30 maggio 2025. Le azioni sono destinate in via prioritaria ai piani di incentivazione e alla copertura dell'esposizione legata al piano ILT Phantom Stock Option 2026-2028.



Il titolo Poste Italiane è sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente e si attesta a 26,17 euro.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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