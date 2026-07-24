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TIM esercita diritto di recesso anticipato dal TRES

Finanza
TIM esercita diritto di recesso anticipato dal TRES
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria per tutte le azioni ordinarie di Telecom Italia, lanciata da Poste Italiane, la telco, in qualità di emittente dei titoli oggetto dell'Offerta, a seguito delle precedenti comunicazioni relative al Total Return Equity Swap (TRES) stipulato dalla Società – riguardante 14 milioni di azioni TIM (post-reverse split) e reso noto nel bilancio d'esercizio 2025 – e finalizzato alla copertura del rischio connesso all'acquisto di azioni proprie destinate a piani di remunerazione e incentivazione del personale precedentemente approvati, comunica di aver esercitato in data odierna il diritto di recesso anticipato dal TRES, relativamente ai restanti 4 milioni di azioni TIM (post-reverse split).
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