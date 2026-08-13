Appuntamenti macroeconomici del 13 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 13/08/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (atteso 0,2%; preced. 1%)
08:00 Regno Unito: PIL, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -20,6 Mld £; preced. -18,66 Mld £)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,5%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,6%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,2%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (atteso -0,8%; preced. -1,2%)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,9%; preced. 5,5%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 202K unità; preced. 199K unità)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 31 Mld piedi cubi; preced. 33 Mld piedi cubi)
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