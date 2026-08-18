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Regno Unito, Tasso disoccupazione in giugno

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Regno Unito, Tasso disoccupazione in giugno
Regno Unito, Tasso disoccupazione in giugno pari a +4,9%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +4,8%).

(Foto: © Ion / 123RF)
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