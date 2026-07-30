Unipol, ok dell'assemblea ad AuCap di massimi 2,5 miliardi

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria di Unipol Assicurazioni ha approvato la proposta di attribuire al Cda la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2027, di aumentare il capitale sociale - in una o più volte, in via scindibile e a pagamento - per un importo massimo complessivo di 2,5 miliardi di euro, comprensivo di eventuale sovraprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto.



L’efficacia della deliberazione è subordinata all’approvazione dell’IVASS ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e degli artt. 4 e ss. del Regolamento ISVAP n. 14/2008.

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