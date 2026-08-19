Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 18/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Sottotono il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la seduta con un calo dell'1,06%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 53.472. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 52.791. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 52.564.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)