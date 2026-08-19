Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
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Dow Jones 18-ago
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Londra 18-ago
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Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Borsa: Rally per Shanghai (+1,61%)

L'Indice della Borsa di Shanghai apre a 3.990,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Shanghai (+1,61%)
Ottima performance per l'indice della Borsa cinese, che passa di mano con un forte guadagno dell'1,61%, a quota 3.990,3 in apertura.
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