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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,16%)

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.523,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,16%)
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un +0,16%, a quota 8.523,25 in apertura.
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