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Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,03%)
Il CAC40 prende il via a 8.504,07 punti
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20 agosto 2026 - 09.03
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Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto +0,03%, a quota 8.504,07 in apertura.
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