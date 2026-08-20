Milano 9:08
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Nasdaq 19-ago
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Dow Jones 19-ago
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Londra 9:08
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Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,03%)

Il CAC40 prende il via a 8.504,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,03%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto +0,03%, a quota 8.504,07 in apertura.
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