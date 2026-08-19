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Borsa: Senza direzione il Dow Jones (+0,23%)

Il Dow Jones apre a 53.463,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Dow Jones (+0,23%)
L'indice dei principali titoli USA mostra un timido +0,23%, a quota 53.463,47 in apertura.
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