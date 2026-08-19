"Buy" per Kimco Realty
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Andamento negativo per il fondo d'investimento immobiliare, tra i titoli dell'indice S&P-500, con una flessione dello 0,57%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 24,22 USD, con stop loss posto a quota 15,63, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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