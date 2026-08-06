Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente
(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, nonostante i segnali contrastanti in arrivo dal Medio Oriente. Sul sentiment degli investitori prevalgono le speranze per un possibile accordo sulla gestione dello Stretto di Hormuz. A Piazza Affari, ottima la performance in particolare dei titoli bancari e della difesa.
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,154. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,50%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,85%.
Lieve peggioramento dello spread, che sale a +77 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,89%.
Tra le principali Borse europee resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,21%, Londra avanza dello 0,25%, e si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,68%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 53.915 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 56.590 punti.
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banco BPM (+5,23%), Avio (+3,08%), Leonardo (+2,53%) e Saipem (+1,99%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -0,76%.
Deludente BPER Banca, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Safilo (+14,27%), BFF Bank (+5,62%), WIIT (+2,55%) e Interpump (+2,08%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su ENAV, che continua la seduta con -1,88%.
Fiacca Danieli, che mostra un piccolo decremento dell'1,38%.
Discesa modesta per MFE B, che cede un piccolo -1,24%.
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