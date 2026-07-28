Piazza affari sui livelli della vigilia sostenuta dai titoli della difesa

(Teleborsa) - Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei.



Milano rallenta dopo la partenza positiva. Il comparto della difesa guida il listino principale: performance positive sia per Leonardo che per Avio , bene ma più stacca Fincantieri . Spicca la perdita di Saipem che paga conti sotto le attese e una guidance per il 2026 rivista al ribasso a causa degli extra costi in Medio Oriente a causa del conflitto.



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,136. Vendite diffuse sull' oro , che continua la giornata a 4.025,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,21%, scendendo fino a 80,79 dollari per barile.



Sale molto lo spread , raggiungendo +80 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,92%.



Tra i mercati del Vecchio Continente piccolo passo in avanti per Francoforte , che mostra un progresso dello 0,53%, composta Londra , che cresce di un modesto +0,61%, e performance modesta per Parigi , che mostra un moderato rialzo dello 0,47%.



Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 52.148 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share ( Piazza Affari ), che si posiziona a 54.719 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,15%); guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,28%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+3,00%), Avio (+2,62%), Stellantis (+1,69%) e Ferrari (+1,21%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem , che ottiene -7,57%.



Seduta negativa per STMicroelectronics , che mostra una perdita dell'1,61%.



Discesa modesta per Nexi , che cede un piccolo -1,26%.



Pensosa Prysmian , con un calo frazionale dell'1,19%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Intercos (+3,47%), Ariston Holding (+3,04%), Banco Desio (+2,96%) e LU-VE Group (+2,84%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Technoprobe , che ottiene -3,23%.



Sotto pressione Banca Ifis , che accusa un calo del 2,97%.



Scivola Maire , con un netto svantaggio del 2,49%.



In rosso Cembre , che evidenzia un deciso ribasso del 2,37%.

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