Appuntamenti macroeconomici del 22 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 22/07/2026
01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -120 Mld ¥; preced. -378,7 Mld ¥)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,8%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 4%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,7%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,5 Mln barili; preced. -1,69 Mln barili)
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