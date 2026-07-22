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Prezzi produzione Regno Unito (MoM) in giugno
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22 luglio 2026 - 09.00
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Prezzi produzione in giugno su base mensile (MoM) 0%
, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era -0,1%).
(Foto: © Ion / 123RF)
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