Milano 14:13
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Regno Unito, Prezzi consumo (MoM) in giugno

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Regno Unito, Prezzi consumo (MoM) in giugno
Regno Unito, Prezzi consumo in giugno su base mensile (MoM) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,2% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © Eros Erika/123RF)
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