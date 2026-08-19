Siccità in Europa: perche può essere un problema per mercati del credito. I titoli più esposti

La view di Nuveen

(Teleborsa) - Il livello del Reno è sceso ai minimi storici di 6-8 cm a Kaub, al di sotto del precedente minimo di 25 cm registrato nel 2018¹. Attualmente le imbarcazioni operano a circa il 10-20% della capacità normale e, nel breve termine, per un miglioramento della situazione sarebbero necessarie diverse settimane di piogge persistenti. Lo sottolinea Laura Cooper, Global Investment Strategist and Head of Macro Credit di Nuveen spiegando che finora i mercati hanno considerato questa situazione più come una questione meteorologica che come un tema legato al credito, ma l'entità delle interruzioni suggerisce il contrario. Il Reno trasporta circa 280 milioni di tonnellate di merci all'anno, rappresentando il più importante corridoio logistico europeo dopo le rotte marittime³. Il Kiel Institute stima che un'interruzione prolungata di 30 giorni, misurata sulla base di livelli idrometrici inferiori a 78 cm, comporti una perdita di circa l'1% della produzione industriale4. Ciò potrebbe tradursi in circa lo 0,25% del PIL, in un momento in cui la crescita tedesca è già soggetta a forti pressioni.







La siccità, da sola, raramente produce un impatto significativamente negativo sul credito. Al contrario, tende ad amplificare le tensioni già presenti. L'attuale crisi ripropone questa dinamica in un momento in cui la crescita tedesca deve fare i conti con ostacoli strutturali e le pressioni inflazionistiche sui prezzi degli alimenti stanno aumentando.







Il mercato attualmente non distingue tra gli emittenti significativamente esposti alla siccità e quelli che lo sono meno, suggerendo che gli spread non abbiano ancora incorporato la dispersione che potrebbe emergere quando i risultati societari renderanno più chiaro questo quadro. Una siccità prolungata avrebbe conseguenze molto diverse per una società di utility fortemente dipendente dall'idroelettrico rispetto a un concorrente diversificato e maggiormente esposto al gas; tuttavia, questa distinzione non è ancora visibile nei prezzi attuali. Sebbene ciò sia comprensibile dopo una stagione degli utili del secondo trimestre sorprendentemente solida, ci aspettiamo che questo divario si riduca. I risultati del terzo trimestre dovrebbero fornire le prime evidenze concrete dell'impatto sui margini, con una crescente volatilità degli spread che dovrebbe manifestarsi successivamente, piuttosto che anticipare i risultati.











Le utility, spiega l'esperta, mostrano una netta divergenza. I produttori fortemente esposti all'idroelettrico e al nucleare devono affrontare ostacoli operativi, mentre i produttori di gas e termoelettrici sono posizionati per beneficiare dei prezzi dell'elettricità più elevati che normalmente accompagnano una riduzione della produzione idroelettrica. Ci aspettiamo che le società di utility diversificate registrino performance migliori rispetto agli operatori puramente idroelettrici o nucleari nell'Europa centrale e orientale (CEE), in Austria e nell'Europa meridionale.



Il settore chimico è esposto al rischio di interruzioni nel trasporto delle materie prime dipendente dal Reno. Finora le aziende sono riuscite a gestire la situazione ricorrendo a soluzioni logistiche alternative, ma i produttori petrolchimici maggiormente dipendenti dal trasporto su chiatta continuano a essere esposti al rischio di forza maggiore, in un settore già gravato da eccesso di capacità e domanda debole.

Il settore industriale è esposto, ma non in modo sistemico. Circa il 7% delle merci tedesche viene trasportato attraverso le vie navigabili interne, il che significa che le interruzioni rappresentano un problema concreto, senza tuttavia interessare l'intero settore. I produttori di acciaio e cemento, però, devono affrontare sia le difficoltà logistiche sia l'aumento dei costi degli input[5].

I titoli di credito del settore del food & beverage sono esposti soprattutto allo stress sul fronte agricolo, più che a quello legato ai trasporti. Si prevede che il raccolto di mais in Francia diminuisca del 35% su base annua, il peggior calo degli ultimi decenni, con pressioni analoghe in altre aree agricole, tra cui il settore delle patate nei Paesi Bassi[6]. Gli emittenti con approvvigionamento diversificato e maggiore potere di determinazione dei prezzi dovrebbero riuscire ad assorbire queste pressioni sui costi più efficacemente rispetto alle società più piccole e geograficamente concentrate.







I colli di bottiglia nel trasporto delle merci e l'inflazione alimentare sostengono un approccio più prudente alla duration nel segmento EUR IG, in particolare sulle emissioni a più lunga scadenza dei settori sopra indicati. L'obiettivo non è evitare questi comparti, ma essere selettivi. Le società con una generazione di energia diversificata, soluzioni logistiche alternative o un forte potere di determinazione dei prezzi dovrebbero essere premiate man mano che i risultati societari distingueranno le realtà più resilienti da quelle maggiormente esposte.



Sebbene la siccità in sé possa rivelarsi temporanea, "è improbabile che il riprezzamento del mercato rispetto al rischio di dispersione all'interno dei settori più esposti lo sia altrettanto", conclude.

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