E' boom di vacanze a debito: molte insidie, verificare costo complessivo e sostenibilità

(Teleborsa) - Estate tempo di ferie anche quando non ce se lo può permettere. E così, Codacons lancia l'allarme per il boom delle "ferie a debito", ovvero finanziate da prestiti, finanziamenti e formule di pagamento dilazionato che consentono di rinviare nel tempo il pagamento di viaggi, soggiorni e altri servizi turistici, ma provocano anche situazioni di tensione finanziaria future.



Ecco perché l'associazione di tutela dei consumatori mette in guardia dai rischi legati alla crescente facilità con cui oggi è possibile ricorrere al credito anche per finanziare spese legate al tempo libero. Il fenomeno - favorito dalla possibilità di dilazionare i pagamenti e dalla crescente familiarità dei consumatori con rate e finanziamenti - può infatti nascondere insidie per i consumatori, trasformando una spesa temporanea e voluttuaria in un impegno economico destinato a protrarsi per molti mesi e a volte per anni, andando a sommarsi alle altre uscite che gravano sui bilanci familiari.



Il Codacons mette in guardia dalle offerte che puntano sulla convenienza della rata mensile, elemento che può far apparire accessibile una spesa elevata, spostando in secondo piano il costo complessivo dell’operazione, la durata del finanziamento, gli interessi e gli eventuali ulteriori oneri. Per questo l’associazione invita i consumatori a non fermarsi all’importo della singola rata, ma a verificare condizioni complessive e soprattutto la somma complessiva che dovrà essere restituita.



"Oggi indebitarsi può essere estremamente facile, mentre uscire dal debito può rivelarsi molto più difficile – afferma il Codacons. La possibilità di rinviare il pagamento o suddividerlo in piccole rate rischia di far perdere di vista il peso complessivo dell’impegno assunto, soprattutto quando più finanziamenti e spese si sommano nel tempo".







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