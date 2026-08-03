BP completa vendita della raffineria di Gelsenkirchen con risparmio costi da 1 miliardo di dollari

(Teleborsa) - bp , colosso energetico britannico, ha completato la vendita della raffineria di Gelsenkirchen e delle relative attività a Klesch Group. L'intenzione di vendere la raffineria - che lavora circa 12 milioni di tonnellate di petrolio greggio all'anno e ha una capacità di distillazione di greggio pari a 265.000 barili al giorno - era stata annunciata lo scorso marzo. Non sono stati resi noti i dettagli dell'operazione.



L'operazione conferma l'impegno di bp per una gestione oculata del capitale e si prevede che ridurrà i costi operativi di circa 1 miliardo di dollari. Sulla base dei risultati storici, l'operazione genera un flusso di cassa positivo e trasferisce le relative attività e passività a Klesch Group.



"Questo accordo rafforza il nostro bilancio e semplifica il nostro portafoglio - ha detto Richard Harding, vicepresidente esecutivo ad interim del settore Downstream di bp - Concentrando il nostro capitale sugli asset e sui mercati in cui bp può essere più competitiva, stiamo costruendo un'attività Downstream di maggior valore e più resiliente, in grado di continuare a fornire i carburanti e i prodotti di cui i nostri clienti hanno bisogno".



I dipendenti della raffineria e delle attività collegate sono stati trasferiti a Klesch Group nell'ambito dell'operazione. bp mantiene un portafoglio di cinque raffinerie al servizio di clienti e mercati chiave nel suo settore downstream, tra cui Cherry Point e Whiting negli Stati Uniti, e Castellón, Lingen e Rotterdam in Europa.

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