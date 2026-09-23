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USA, richieste mutui settimanali ancora in calo (-1,5%)

Economia, Macroeconomia
USA, richieste mutui settimanali ancora in calo (-1,5%)
(Teleborsa) - Ancora in calo le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 19 settembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un -1,5%, dopo il -4,1% registrato la settimana precedente. L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 2,6% e quello relativo alle nuove domande dello 0,8%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 7,12% dal 6,97% precedente.
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