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USA, richieste mutui settimanali ancora in calo (-4,1%)

Economia, Macroeconomia
USA, richieste mutui settimanali ancora in calo (-4,1%)
(Teleborsa) - Ancora in calo le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 12 settembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un -4,1%, dopo il -2,7% registrato la settimana precedente. L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso dell'8,8% e quello relativo alle nuove domande dello 0,8%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,97% dal 6,85% precedente.

(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)
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