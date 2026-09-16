USA, richieste mutui settimanali ancora in calo (-4,1%)

(Teleborsa) - Ancora in calo le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 12 settembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un -4,1%, dopo il -2,7% registrato la settimana precedente. L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso dell'8,8% e quello relativo alle nuove domande dello 0,8%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,97% dal 6,85% precedente.



(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

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