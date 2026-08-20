Indicazioni rialziste per Abbott Laboratories

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Seduta decisamente positiva per il produttore di prodotti farmaceutici e medici , parte dell' S&P 100 , che ha terminato in rialzo dell'1,55%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 114,4 USD, con stop loss fissato a livello 70,32 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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