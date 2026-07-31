Orientamento rialzista per Abbott Laboratories

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

In forte ribasso il produttore di prodotti farmaceutici e medici , tra i titoli dell'indice S&P 100 , che chiude la seduta con un -2,21%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 105,6 USD, con stop loss posto a quota 70,32, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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