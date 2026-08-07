Acquisto per Abbott Laboratories

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Vigoroso rialzo per il produttore di prodotti farmaceutici e medici , tra i titoli dell'indice S&P 100 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,13%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 108 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 70,32 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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