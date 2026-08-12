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Abbott Laboratories spinge al rialzo

Finanza
Abbott Laboratories spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Nuovo spunto rialzista per il produttore di prodotti farmaceutici e medici, parte dell'S&P 100, che guadagna bene e porta a casa un +1,01%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Abbott Laboratories ai prezzi attuali pari a 109,7 USD, con stop loss individuato in area 70,32 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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