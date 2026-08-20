Londra: movimento negativo per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Sottotono il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa , che passa di mano con un calo del 2,24%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Marks & Spencer , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Marks & Spencer segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,729 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,815. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```