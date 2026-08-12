Londra: calo per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Composto ribasso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa , in flessione del 2,86% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Marks & Spencer , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Marks & Spencer , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 3,984 sterline. Primo supporto visto a 3,857. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 3,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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