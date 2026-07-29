Lettura rialzista per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Effervescente il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa , tra i componenti del FTSE 100 , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,04%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 4 sterline, con stop loss individuato a quota 3,807 pounds, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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