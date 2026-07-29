Lettura rialzista per Marks & Spencer
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Effervescente il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, tra i componenti del FTSE 100, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,04%.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 4 sterline, con stop loss individuato a quota 3,807 pounds, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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