Milano 10:28
51.562 -0,26%
Nasdaq 28-lug
27.763 0,00%
Dow Jones 28-lug
52.747 +1,03%
Londra 10:28
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Francoforte 10:28
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Lettura rialzista per Marks & Spencer

Finanza
Lettura rialzista per Marks & Spencer
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Effervescente il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, tra i componenti del FTSE 100, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,04%.


Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 4 sterline, con stop loss individuato a quota 3,807 pounds, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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