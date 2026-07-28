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Madrid: scambi al rialzo per Logista

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi al rialzo per Logista
Rialzo marcato per il distributore logistico spagnolo, che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.
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