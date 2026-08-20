Migranti, effetto domino: anche Vienna ne rimanda quattro in Italia

(Teleborsa) - Dopo anni di rientri pressochè azzerati, Roma torna a guarda la "porta" che torna ad aprirsi con il nuovo Patto europeo sulle migrazioni che porta con sé anche il ritorno dei trasferimenti verso il sud del continente. E' dal 12 giugno che la strategia dei 'dublinanti' è entrata nel vivo e stavolta a bussare alla porta dell'Italia è Vienna.



Quattro richiedenti asilo sono già stati trasferiti dall'Austria, con in tasca un biglietto del treno o dell'autobus fornito dalle autorità. Numeri ininfluenti rispetto ad un tema cosi ampio come quello del migrazioni, ma un dato politico tutt'altro che trascurabile. Prima la Germania, poi la Svizzera, ora l'Austria cono il governo di centrodestra guidato da Stocker che non si sbilancia su quanti altri potrebbero prendere la strada di Roma. Non solo: dietro ai primi quattro arrivi pesa soprattutto l'incognita di un effetto domino e di dove tracciare la linea tra il vecchio corso e quello appena cominciato.







I numeri del Viminale fissano il perimetro: dal dicembre 2022 alla fine del 2025 sull'Italia si sono accumulate circa 80mila richieste di presa in carico, mentre i trasferimenti si sono praticamente fermati dopo la circolare con cui Matteo Piantedosi aveva chiuso ai rientri. Nel quinquennio precedente erano invece tornati oltre 17mila dublinanti. Ora il nuovo Patto - su cui Roma aveva puntato per alleggerire il peso del vecchio sistema di Dublino - mostra anche l'altra faccia: i partner possono tornare a chiedere all'Italia di riprendersi chi da qui ha fatto rotta verso il resto d'Europa.

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