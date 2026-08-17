USA, Empire State Index di agosto sale contro le attese a 20,6 punti, ai massimi degli ultimi quattro anni

(Teleborsa) - Migliora l'indice manifatturiero Empire State di New York. Ad agosto, l'indicatore si è portato a 20,6 punti, il valore più alto degli ultimi quattro anni, dai 15,6 punti di luglio. Il dato è anche superiore alle attese degli analisti che stimavano 10,6 punti.



L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.



Fra le varie componenti dell'indice, quella sugli ordini inevasi è aumentata di circa undici punti a 15,5, e quella sui tempi di consegna di otto punti a 20,6 mentre quella sui nuovi ordini è calata a 17,3 da 22,2 e quella sulla spedizioni a 11,7 da 24,4.



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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