Geminorum, bond da 25 milioni per residenze universitarie a Roma e Pomezia sostenute da PNRR

(Teleborsa) - Geminorum, società di diritto lussemburghese costituita a giugno 2026 e controllata da Claudio Latronico, ha depositato l'Information Memorandum relativo all'emissione di un prestito garantito fino a un massimo di 25 milioni di euro, con cedola annua fissa del 9%, valore nominale di 100 euro per obbligazione e scadenza fissata al 27 luglio 2031.



Le risorse raccolte con l'emissione saranno utilizzate per il 90% per la conversione di tre immobili in residenze universitarie di nuova generazione, per un totale di 1.178 posti letto: due strutture a Roma, in via Chianesi 110 (520 posti letto) e in piazzale delle Gardenie 41 (179 posti letto), e una a Pomezia, in provincia di Roma, in via Sassuolo 15 (479 posti letto).



L'operazione si inserisce nel piano di sviluppo dell'edilizia universitaria promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e attuato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in base all'accordo previsto dalla legge di bilancio 2026, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I tre investimenti beneficeranno di contributi a fondo perduto di CDP per complessivi 22,5 milioni di euro, erogati a verifica tecnica e amministrativa completata, a fronte di un contributo standard di 19.966,66 euro per ogni nuovo posto letto realizzato.



"Il PNRR aveva fissato l'obiettivo di 60.000 nuovi posti letto entro giugno, poi prorogato al 2027 - commenta Latronico - Con questa operazione uniamo capitale privato e risorse pubbliche del PNRR per riqualificare immobili esistenti e trasformarli in residenze moderne, ben collegate a campus e agli atenei. La quotazione sulla Borsa di Vienna ci consente di garantire agli investitori un ulteriore livello di trasparenza e liquidità". La Borsa di Vienna ha autorizzato l'ammissione alla negoziazione delle Notes sul segmento Vienna MTF a partire dal 31 agosto 2026.

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