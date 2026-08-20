USA, stoccaggi GAS settimanali aumentano oltre le attese a 16 BCF

nella settimana terminata il 14 agosto 2026

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 14 agosto 2026 sono risultati in crescita di 16 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela superiore al consensus (15 BCF), ma al di sotto della variazione della settimana precedente (+36 BCF).



Le scorte totali si sono dunque portate a 3.169 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,9% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.197 BCF) ma in salita del 6,2% rispetto alla media degli ultimi cinque anni pari a 2.987 BCF.

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