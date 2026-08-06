USA, stoccaggi GAS settimanali aumentano oltre le attese a 33 BCF

(Teleborsa) - Aumentano oltre le attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 31 luglio 2026 sono risultati in crescita di 33 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela superiore al consensus (30 BCF), e alla variazione della settimana precedente (+28 BCF).



Le scorte totali si sono dunque portate a 3.117 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,4% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.129 BCF) ma in salita del 6,7% rispetto alla media degli ultimi cinque anni pari a 2.922 BCF.

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