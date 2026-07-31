Eventi e scadenze del 31 luglio 2026
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
(Teleborsa) -
Venerdì 31/07/2026
Appuntamenti:
BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
Banca d'Italia - Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori
Rating sovrano - EFSF (Fondo europeo di stabilità finanziaria) e ESM (Meccanismo europeo di stabilità) - Standard & Poor's pubblica la revisione del merito di credito
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento BOT
Aziende:
BasicNet - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale
Biesse - CDA: Relazione Semestrale
Cairo Communication - CDA: Relazione Semestrale
Chevron - Risultati di periodo
CIR - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale
Colgate-Palmolive - Risultati di periodo
Comer Industries - CDA: Relazione Semestrale
Convergenze - CDA: Preconsuntivo Semestrale
DiaSorin - CDA: Relazione Semestrale
Energy Time - Assemblea: Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 alla società RSM e determinazione del corrispettivo e dei termini dell’incarico; Nomina di un sindaco supplente ai fini dell’integrazione del Collegio Sindacale - unica convocazione
Engie - CDA: H1 2026
E.P.H. - CDA: Esecuzione dell'accordo transattivo con Global Growth Holding Limited e Negma Group Investment Ltd e assegnazione di azioni a creditori sociali
ERG - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale
Exxon Mobil - Risultati di periodo
Ferretti - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale
Green Oleo - CDA: Preconsuntivo Semestrale
Moderna - Risultati di periodo
Nusco - CDA: Preconsuntivo Semestrale
Svas Biosana - CDA: Preconsuntivo Semestrale
T.RowePrice - Risultati di periodo
The Italian Sea Group - CDA: Bilancio
Ubs - Risultati di periodo
Vne - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
14:00 - Leonardo - Appuntamento: Live Webcast & Conference Call per la presentazione dei risultati Q2 / H1 2026
(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
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