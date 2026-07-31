Eventi e scadenze del 31 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 31/07/2026

Appuntamenti:

BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Banca d'Italia - Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Rating sovrano - EFSF (Fondo europeo di stabilità finanziaria) e ESM (Meccanismo europeo di stabilità) - Standard & Poor's pubblica la revisione del merito di credito

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

BasicNet - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Biesse - CDA: Relazione Semestrale

Cairo Communication - CDA: Relazione Semestrale

Chevron - Risultati di periodo

CIR - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Colgate-Palmolive - Risultati di periodo

Comer Industries - CDA: Relazione Semestrale

Convergenze - CDA: Preconsuntivo Semestrale

DiaSorin - CDA: Relazione Semestrale

Energy Time - Assemblea: Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 alla società RSM e determinazione del corrispettivo e dei termini dell’incarico; Nomina di un sindaco supplente ai fini dell’integrazione del Collegio Sindacale - unica convocazione

Engie - CDA: H1 2026

E.P.H. - CDA: Esecuzione dell'accordo transattivo con Global Growth Holding Limited e Negma Group Investment Ltd e assegnazione di azioni a creditori sociali

ERG - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Exxon Mobil - Risultati di periodo

Ferretti - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Green Oleo - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Moderna - Risultati di periodo

Nusco - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Svas Biosana - CDA: Preconsuntivo Semestrale

T.RowePrice - Risultati di periodo

The Italian Sea Group - CDA: Bilancio

Ubs - Risultati di periodo

Vne - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

14:00 - Leonardo - Appuntamento: Live Webcast & Conference Call per la presentazione dei risultati Q2 / H1 2026





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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