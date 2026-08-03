Attese positive per T.RowePrice
(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio
Ribasso scomposto per la società di gestione degli investimenti, tra i titoli dell'indice S&P-500, che archivia la sessione con una perdita secca del 6,31% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
A livello operativo, T.RowePrice presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 111,8 USD, con stop loss impostato a quota 95,6 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```