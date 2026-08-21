Forte interesse per Automatic Data Processing

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Rialzo marcato per la società tech statunitense , tra i componenti del Nasdaq 100 , che archivia la sessione in utile dello 0,72% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

A livello operativo, Automatic Data Processing è da comprare ai prezzi attuali pari a 279,2 USD con stop loss individuato a quota 260,5 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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