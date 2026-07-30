Invito all'acquisto per Automatic Data Processing

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Ottima performance per la società tech statunitense , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che ha chiuso in rialzo del 3,48%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Automatic Data Processing è da comprare ai prezzi attuali pari a 273,4 USD con stop loss individuato a quota 262,4 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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