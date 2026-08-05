Forte interesse per Accor
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Rialzo marcato per il Gruppo di servizi francese, tra i componenti del CAC40, che archivia la sessione in utile dell'1,26% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 46,54 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 43,1 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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