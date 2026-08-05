USA, ADP: +44 mila occupati a luglio, sotto attese

(Teleborsa) - Risulta peggiore del previsto la creazione dei posti di lavoro nel settore privato statunitense a luglio 2026. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un incremento di 44 mila posti di lavoro, dopo i +95 mila del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di +98 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 68 mila unità.



È quanto indica il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede solitamente quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì 7 agosto 2026.



L'incremento maggiore è quello del settore settore servizi (+47 mila unità), seguito da quello manifatturiero (+2 mila) e delle costruzioni (+1 mila unità). In calo di 6 mila unità il settore risorse naturali e attività minerarie.



A livello dimensionale, le piccole imprese hanno registrato un incremento degli occupati di 27 mila unità, mentre le imprese di medie dimensioni registrano un aumento di 2 mila unità e l'industria di grandi dimensioni un aumento di 13 mila.



"Chi cambia lavoro è molto sensibile alle condizioni economiche in tempo reale e la rapida crescita salariale implica vincoli di offerta in alcuni settori del mercato del lavoro - ha detto Nela Richardson, Capo Economista di ADP - Nel frattempo, i modelli di assunzione tradizionali stanno cambiando, in quanto i datori di lavoro reagiscono alle mutevoli condizioni macroeconomiche".



(Foto: Saulo Mohana su Unsplash)

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