Quadro rialzista per Automatic Data Processing
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto
Apprezzabile rialzo per la società tech statunitense, tra i componenti del Nasdaq 100, in guadagno dell'1,25% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 269,8 USD, con stop loss calcolato a quota 262,4 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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