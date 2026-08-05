Milano 16:01
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USA, Occupati ADP in luglio

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USA, Occupati ADP in luglio
USA, Occupati ADP in luglio pari a 44K unità, in calo rispetto al precedente 95K unità (la previsione era 68K unità).
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