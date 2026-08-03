Francoforte: brillante l'andamento di MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di motori aeronautici , che lievita del 2,71%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MTU Aero Engines rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di MTU Aero Engines è in rafforzamento con area di resistenza vista a 374,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 368,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 380.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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